Православная церковь 16 сентября чтит память мученицы Домны Никомидийской. Читайте в материале Styler обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины. Домна – это языческая жрица, уверовавшая во Христа и пострадавшая за свою веру в начале 4-го века. Также отмечается память мученицы Василисы Никомидийской, пострадавшей в возрасте 9 лет во время гонения при Диоклетиане. Наши предки на Василису делали генеральную уборку в доме, сжигая все ненужное, чтобы холодное время года прошло благополучно и никто не заболел. Также пытались убрать лен, пока не пришли обильные дожди и холода. Приметы этого дня Тот, кто уберет из дома весь мусор и сожжет его, будет счастлив до следующей осени. Если в Домны Доброродной пойдет дождь, такая же погода будет еще семь дней. Если сегодня тепло – зима длинная будет. Мешки из-под картофеля нужно промыть и просушить – тогда следующий год будет урожайным; Что нельзя делать сегодня Нельзя ругаться, ссориться и кричать. Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и садоводством. Нельзя держать дома старые и поломанные вещи. Нельзя отказывать в помощи. Нельзя смотреть в зеркало до рассвета. 16 сентября именины отмечают владельцы таких имен Харитон, Филипп, Сергей, Роман, Петр, Николай, Михаил, Константин, Илья, Иван, Ефим, Вольдемар, Владимир, Василий, Андрей, Алексей и Василиса. Смотрите также календарь праздников на октябрь 2022 года. Кстати, наступает ретроградный Меркурий, что он может принести с собой.