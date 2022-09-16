Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи в 600 долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Белого дома и Пентагон. В заявлении Белого дома отмечается, что Байден "предоставил госсекретарю США полномочия осуществить выделение до 600 млн долларов на оборонную продукцию и услуги Министерства обороны США, военную обучение и обучение с целью помощи Украине". В распространенном в четверг письменном заявлении госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США "вместе с союзниками и партнерами поставляют вооружение и технику, которые так эффективно применяют украинские войска, продолжая успешное контрнаступление". "Президент Байден ясно дал понять, что мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется", — добавил Блинкен. Какое оружие войдет в новый пакет? Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS); 36 000 105-мм артиллерийских снарядов; 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов; Четыре противоартиллерийских радара; Четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники; Воздушные системы против БПЛА; Оборудование для разминирования; Противопехотные боеприпасы Claymore; Подрывные боеприпасы и оборудование; Стрелковое оружие и боеприпасы; Приборы ночного видения, холодное снаряжение и другое полевое снаряжение. Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден принял очередной пакет военной помощи для Украины на сумму 675 миллионов долларов. В рамках этого пакета Украина получит от США дополнительные боеприпасы HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.