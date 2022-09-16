Венгрия больше не может считаться демократией, а европейские ценности находятся под системной опасностью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Европейского парламента. Евродепутаты поддержали резолюцию о том, что страна под руководством Виктора Орбана стала "гибридным режимом избирательной автократии", отличающейся распадом демократии, основных прав и верховенства права Эту резолюцию поддержали 81% присутствовавших во время голосования членов Европарламента: 433 голоса за, 123 – против и 28 – воздержались. В частности, члены парламента перечислили ряд проблем в Венгрии: от функционирования избирательной системы страны до судебной независимости. Кроме того, беспокойство вызывают религиозные свободы и права уязвимых слоев населения. Речь также идет о высоком уровне так называемого "кумовства" и фаворитизма "на высокой ступени государственного управления". Европейская комиссия также имеет претензии к стране в связи с возможным нецелевым использованием государственных средств для обогащения деятелей, близких к руководящей партии "Фидес". Хотя голосование не имеет практического эффекта, оно усиливает давление на власть ЕС в Брюсселе, чтобы не выплачивать Венгрии миллиарды наличных средств, которые задерживаются из-за беспокойства по поводу высокого уровня коррупции в стране. Ожидается, что в воскресенье Еврокомиссия порекомендует значительно сократить выделение средств для Венгрии, а также даст несколько месяцев устранить недостатки, в частности, принятие законов о борьбе с коррупцией. По некоторым данным, речь идет о сокращении финансирования на 70%. Напомним, что в Чехии допускается возможный выход Венгрии из Евросоюза. Также в ЕС считают Венгрию троянским конем России. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.