Гороскоп к середине сентября обещает нескольким знакам Зодиака романтическую страсть, неожиданные встречи и чувственность. Венера будет находиться в знаке Девы, а Луна в знаке Тельца – и это разбудит огонь страсти и романтического хаоса. Астрологи назвали знаки зодиака, которых ждут романтические приключения в ближайшие дни. Об этом сообщает Sante Plus. Телец Тельцы в ближайшие дни будут очень счастливы в личных отношениях. Все звезды к ним будут благосклонны и позволят прожить невероятную страстную историю. Чтобы получить удовольствие от отношений, Тельцам необходимо чувствовать себя в безопасности и иметь стабильность. Именно это они могут получить от своего партнера. Дева Девам в ближайшую неделю будет очень комфортно со своими партнерами. Они будут шутить, настроение будет приподнятым и все невзгоды исчезнут. Представители этого знака могут отпустить ситуацию и наслаждаться настоящим моментом. Рыбы В ближайшие дни Рыбы перестанут бояться вкладывать свои силы в отношения и это улучшит взаимодействие с партнером. Им станет легче доверять близкому человеку, и они снова ощутят комфорт. Все это подтолкнет Рыбы к развитию взаимоотношений и движению вперед. Тревожные состояния пойдут, а в ближайшие пять дней могут стать решающими в личной сфере. Кстати, раньше мы писали о том, кому полоскочет нервы ретроградный Меркурий в ближайшие дни. А еще мы рассказывали о том, кому из знаков Зодиака сентябрь принесет кардинальные изменения.