Пограничная служба Кыргызстана заявила, что военнослужащие Таджикистана обстреляли в пятницу сразу несколько киргизских пограничных нарядов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Управления информации и связи пограничной службы Госкомитета по нацбезопасности Кыргызской Республики. По данным пограничной службы, ситуация на участке границы "характеризуется как напряженная". Как утверждают пограничники, таджикская сторона, в том числе, ведет обстрел с применением "группового оружия". "Подразделения пограничной службы, дислоцированные на киргизско-таджикской границе в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме. Пограничная служба прилагает все усилия для стабилизации ситуации и недопущения эскалации конфликта", — говорится в сообщении. Таджикистан ситуацию не комментирует. Отметим, что протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет около 970 километров, из которых 519 уточнено, а остальные остаются неописанными. Спорными остаются участки между Баткенской областью Кыргызстана и Согдийской областью Таджикистана, где деревни, а иногда и дома жителей двух республик расположены рядом, что затрудняет работу по определению линии границы. Поэтому между сторонами часто происходят столкновения за право доступа к воде, земле и коммуникациям. При этом часто применяется и оружие, приводящее к гибели людей. Последнее обострение произошло 14 сентября. Тогда конфликт произошел между пограничными службами двух стран. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.