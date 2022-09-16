Россияне готовят провокацию под "чужим флагом" на оккупированных территориях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Жителям временно оккупированных территорий следует учесть, что необходимо воздержаться от посещения общественных мест в период с 17 по 20 сентября. "Оккупационными войсками готовятся диверсии с использованием одежды Вооруженных сил Украины и Государственного Флага. Враг будет пытаться дискредитировать наши подразделения инсценировкой недостойных поступков и провокаций", — говорится в сообщении. ВСУ призывают украинцев к бдительности. Напомним, в среду, 14 сентября, российские оккупанты обстреляли Таврический микрорайон Херсона и обвинили в атаке украинских военных. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.