Оккупанты нанесли ракетный удар по Очакову, обошлось без жертв. При этом РФ за сутки потерял на юге 71 военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по противнику, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, составу боеприпасов в Бериславском районе, по Каховскому мосту, по пяти понтонным переправам возле Дарьевки. . За сутки враг потерял на юге: 71 военного, 27 единиц вооружения и техники, в том числе 5 танков, 14 единиц другой автобронетехники, реактивную систему залпового огня "Град", самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона-С", самоходную арту ", зенитную самоходную установку "Шилка", две гаубицы и два 120-мм миномета. Корабельная группировка вражеского флота общим количеством 13 единиц продолжает маневры вдоль крымского побережья укрываясь от шторма и вероятных поражений оружием Сил обороны. В то же время держит наготове 3 надводных и 1 подводный ракетоноситель, на бортах которых 28 "калибров". Напомним, ранее стало известно, что украинские бойцы 14 сентября уничтожили четыре самолета российских войск и один БПЛА. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.