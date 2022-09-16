Россиянина, который на пляже в Таллинне оскорблял украинских беженцев из-за украинского языка, лишили постоянного вида на жительство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi. Конфликт между местным россиянином и украинскими девушками произошел в июле. На видео, выставленном в сеть одной из пострадавших, видно, как мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляет девушек, выражаясь нецензурно. По словам потерпевших, суть конфликта заключалась в том, что мужчина требовал от них говорить "нормально", то есть на русском языке. Он объяснил свои грубые слова тем, что женщины его провоцировали, оскорбив его родной язык. После этого полиция возбудила дело по статье о нарушении общественного порядка. В результате у мужчины аннулировали постоянный вид на жительство. Виновник конфликта родился в Эстонии и владеет российским гражданством. Напомним, что украинские беженцы, получившие временную защиту в Эстонии, имеют право на те же льготы и надбавки, что и резиденты страны. Также мы писали, как изменилось отношение Европы к беженцам из Украины через полгода войны.