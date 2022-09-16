В Харькове в ночь на 16 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное". Жителей просят оставаться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен". Обновлено 04:17 Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, "прилет" находился в Слободском районе. Рядом с жилым домом. По предварительной информации, горит автомобиль возле дома, пострадали коммуникации. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно. Напомним, что минувшей ночью российские войска обстреляли Харьков. Оккупанты нанесли ракетный удар по Киевскому району города. Также 12 сентября российские войска массированно обстреляли Харьков. В результате атаки кафиров есть пострадавшие. Ранее, 9 сентября, российские оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.