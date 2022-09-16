Вечером 15 сентября в городе Броды Львовской области на автотрассе Киев — Чоп произошло ДТП, жертвами которого стали четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции во Львовской области. В результате столкновения двух транспортных средств четверо пассажиров автомобиля Volkswagen, среди которых семилетний мальчик, погибли на месте происшествия. Кроме того, водитель и еще трое пассажиров, среди которых двое детей четырех и шести лет, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Правоохранители отметили, что авария произошла с участием военного автомобиля, его водитель не пострадал. Напомним, в ночь на 15 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский с кортежем попал в ДТП. Авария произошла в столице. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.