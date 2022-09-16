Удары по Кривому Рогу не помогут морально-психологическому состоянию русских военных после разгрома под Харьковом. Оккупантов ждет ответ за террористические действия. Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении. Он отметил, что военные РФ поняли, что их командование бездарно. "Это еще одна причина, почему Россия проиграет. Проигрывает не только эту войну, а саму историю. Историю пишут люди, изверги — никогда. Неугодники, сбежавшие с поля боя, пытающиеся навредить откуда-то там издалека… Террористами вы останетесь, каких будут стыдиться их собственные внуки", — заявил Зеленский. Он поблагодарил всех, кто принял участие в ликвидации последствий ударов. "Ответим террористам на каждую их подлость, на каждую ракету, на каждый снаряд. Мы это можем", — сказал президент. Как сообщалось, в среду, 14 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Обстрел велся с использованием ракет Х-101 из самолета Ту-95МС. Также мы писали, что в результате ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровской области днем 14 сентября в городе возникли проблемы с водоснабжением из-за повреждения дамбы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.