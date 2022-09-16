Погода в Украине сегодня, 16 сентября, будет жаркой на юге. На остальных территориях прохладнее, дожди будут продолжаться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди, ночью в Карпатах и Прикарпатье, а днем в восточных областях умеренные, местами значительные дожди. При этом в большинстве южных областей и Крыма без существенных осадков. В северной части ночью и утром местами туман. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +13+15 градусов, днем +17+19; на западе ночью +13+15, а днем +17+20 градусов; в восточных областях ночью +13+15 градусов, днем +22+24; на юге страны ночью +16+18, а днем +26+30 градусов; в центральных областях ночью +13+15 градусов, днем +21+23. Погода в Киеве Сегодня в столице облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +12+14, а ночью +18+20. Напомним, что синоптики рассказали, когда в Украину придет "бабье лето" и от чего это зависит. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.