В Украине сегодня, 17 сентября, будет влажная погода. При этом в некоторых областях ожидается небольшое потепление. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня осадков не ожидается только во Львовской, Волынской и Ровенской областях. На остальной территории прогнозируются дожди с грозами. Ветер юго-западный с порывами до 12 м/с. В восточных и южных областях ожидается потепление. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +8+11 градусов, днем +14+18; на западе ночью +8+12, а днем +14+18 градусов; в восточных областях ночью +13+15 градусов, днем +22+24; на юге страны ночью +15+18, а днем +23+26 градусов; в центральных областях ночью +11+15 градусов, днем +16+24. Погода в Киеве В столице и Киевской области сегодня тоже ожидаются грозовые дожди. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью будет +10+12 градусов. Днем столбики термометров покажут до +16+18 градусов. Напомним, синоптики предупредили, что 18 сентября погода в Украине ухудшится. В Киеве прогнозируются ливни, а в Карпатах выпадет снег. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.