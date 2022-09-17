В случае применения ядерного или химического оружия в Украине Россию будут ожидать серьезные последствия. В то же время глава Кремля Владимир Путин и его окружение станут самыми большими изгнанниками в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента США Джо Байдена CBS Evening News. Так, американский лидер прокомментировал вопросы журналиста о возможности РФ применить оружие массового поражения. "Не делайте этого. Не делайте. Не делайте. Это изменит гримасу войны (в Украине – ред.) на что-то, чего не было со времен Второй мировой", — сказал Байден. Он не уточнил конкретных шагов, которые США предпримут в ответ. Однако отметил, что "последствия" для России, безусловно, будут. "Это будет иметь последствия. Они (Путин и его режим — ред.) станут крупнейшими изгнанниками в мире, чем когда-либо. И в зависимости от масштаба того, что они сделают, будет определен ответ", — добавил глава Белого дома. Напомним, в Пентагоне ранее прогнозировали адекватную реакцию мирового сообщества на применение Россией химического или биологического оружия в Украине. Соединенные Штаты выступают за ликвидацию ядерного оружия в мире. Однако признают, что есть определенные факторы, мешающие достижению этой цели. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.