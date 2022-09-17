Массовые захоронения и пытки гражданских, о которых стало известно после освобождения Бучи и Изюма, свидетельствуют, что россияне прибегают к зверствам на всех оккупированных территориях. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). "Открытие массовых захоронений мирных жителей и камер пыток в только что освободившемся Изюме подтверждают, что зверства в Буче не были аномалией, а указывали на поведение армии РФ на оккупированных территориях", — отметили аналитики. Генштаб ВСУ 16 сентября обнародовал фото массового захоронения в Изюме. Впоследствии президент Владимир Зеленский рассказал о более чем 400 телах со следами пыток. В Минреинтеграции же предположили, что количество жертв может быть больше, чем в Буче. Глава Нацполиции Игорь Клименко проинформировал о 10 российских застенках в Волчанске, Купянске, Балаклее и Изюме. Одна из них находилась в Балаклейском отделе полиции. Начальник ГУ ЧП в Киевской области Андрей Небитов рассказал, что там "россияне в масках пытали мирных жителей обнаженными электрическими проводами". В Институте изучения войны предположили, что украинские защитники при освобождении оккупированных населенных пунктов, вероятно, будут продолжать находить доказательства российских военных преступлений и зверств. Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что зверства россиян на оккупированных территориях Украины, в том числе в Изюме, – это военные преступления. Он подчеркнул, что всех причастных к совершению массовых убийств и пыток необходимо привлечь к ответственности. Ранее мы писали, что нанесенные россиянами в Изюме разрушения можно сравнить по масштабам с несколькими Бородянками, а по количеству жертв — минимум с двумя Бучами. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.