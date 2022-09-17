Россияне продолжают терять базы в Запорожской области. Под Мелитополем 17 сентября горел еще один военный объект врага. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова. Мэр рассказал о "последствиях курения кафиров в непозволительных местах". "В 04:00 – "минус" одна вражеская военная база в Радивоновском заказнике в районе Молочного лимана", – отметил Федоров. Он добавил, что россияне "столь мощно курят, что до сих пор идет дым". Напомним, ВСУ нанесли удар по пункту управления врага в Херсоне. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.