17 сентября 2022 года отмечается Неопалимая Купина. Читайте в материале Styler обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины. По преданию, в виде горящего куста, но не сгорающего, Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта. В христианстве Неопалимая Купина стала прообразом Богоматери, символизирующей непорочное зачатие Девы Марии. Православные люди чтят чудотворную икону Божией Матери с тем же названием. В центре иконы находится изображение Марии с младенцем, заключенное в восьмиконечную звезду, которая в свою очередь образована двумя четырехугольниками. Другое название праздника – Луков день. Хозяйки выходили на огороды, чтобы выкапывать лук, успевающий именно к этому времени. Мужчины отправлялись на сеновалы с вилами, которыми тыкали в сено. Таким образом, прогоняют духов болезни, которые могут притаиться в сене и ждать своего времени. Если в этот день ожидается дождь, то будет идти дождь. Если в лесу муравьи делают большие кучи, то зима будет морозной. Большое количество кустов рябины – к суровой зиме. Если в этот день посещать гостей, то можно привлечь к себе несчастье. В этот день нельзя подавать милостыню, человек, совершивший милостыню, может стать бедным. Что нельзя делать 17 сентября Нельзя в гости ходить – будет беда. Нельзя подавать нищим, просящим милостыню. По той же причине не рекомендуется одалживать. Нельзя ругаться, ссориться, выяснять отношения, вступать в конфликты, Именины отмечают владельцы следующих имен: Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор и Юлиан. Смотрите также календарь праздников на октябрь 2022 года. Кстати, наступает ретроградный Меркурий, что он может принести с собой.