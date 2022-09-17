В Беларуси еще раз продолжили военные учения. Они будут проходить как минимум до 24 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусский Гаюн". Отметим, что так называемые "маневры" непрерывно проходят с 29 апреля, а их общая продолжительность составила уже 21 неделю. Так, согласно данным наблюдателей, график проведения учений на белорусских полигонах выглядит следующим образом: 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) – до 24 сентября; полигон "Гожский" 6 ОМБР (Гродненский район) – до 23 сентября; полигон "Брестский" 38 ОДШБР (Брестский район) – до 24 сентября; полигон "Осиповичский" 51 АБР (Осиповичский район) – до 23 сентября; 212-й авиационный полигон "Ниман" (Новогрудский район) – до 23 сентября; 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) – до 23 сентября; 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) – до 23 сентября; полигон "Лепельский" 19 ОМБР (Лепельский район) – до 24 сентября. "Белорусская армия стала более подготовлена для оборонных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта", — добавили в мониторинговой группе. Напомним, в британской разведке заявили, что непосредственное участие Беларуси в войне России против Украины маловероятно. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.