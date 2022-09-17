В Черном море ныне находится 3 российских корабля-носителя "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 24 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Группировка вражеского флота из 11 кораблей и катеров, прижимаясь к южному побережью Крыма, оставила наготове 3 надводных носителя 24 крылатых ракет типа "Калибр", — отметили военные. Кроме этого, Россия держит в Черном море четыре ВДК. В ОК "Юг" призвали соблюдать нормы и правила безопасности, не пренебрегать предупреждением о воздушной тревоге и тщательно проверяйте данные, чтобы не становиться жертвами фейковых вбросов. "Не распространяйте информацию, которая может сориентировать врага и нанести ущерб нашим подразделениям во время кропотливой работы по освобождению территорий", — добавили украинские воины. Напомним, ВСУ 16 сентября нанесли удар по пункту управления российских оккупантов в Херсоне. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.