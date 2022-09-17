Израиль нанес авиаудару по аэропорту Дамаска. В результате атаки погибли пятеро военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Израиль нанес авиаудара по международному аэропорту Дамаска в Сирии и других позициях к югу от столицы, убив пятерых солдат и нанеся материальный ущерб", — пишут журналисты. Агентство также отмечает, что в сирийском Минобороны утверждают, что система ПВО перехватила атаку и сбила большинство ракет. Напомним, 1 сентября в Сирии заявили, что Израиль нанес удары по международному аэропорту Алеппо. Однако ЦАХАЛ эту информацию не комментировал. К слову, в ночь на 22 июля израильская авиация нанесла удары и уничтожила завод по производству дронов возле Дамаска.