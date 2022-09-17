Вооруженные силы Украины в рамках контрнаступления на юге продолжают наземные маневры в трех районах Херсонской области. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что говорится о "трех зонах кинетической активности": северо-западнее Херсона; вблизи украинского плацдарма через реку Ингулец; к югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей, к западу от Высокополья. Наземные маневры в трех направлениях В ISW рассказали, что Генеральный штаб ВСУ информировал, что россияне обстреляли украинские позиции в Правдино (к северо-западу от Херсона), что указывает на то, что украинские силы, вероятно, вошли во город. "Изображения, обнародованные пророссийскими Telegram-каналами, подтвердили, что войска РФ отразили штурм украинской морской пехоты в районе Андреевки (близ украинского плацдарма через реку Ингулец)", — подчеркнули в отчете. Специалисты добавляют, что ВСУ продолжают опрокидывать силы и технику в районы Андреевки и Белогорки. "Генштаб Украины указывает, что россияне обстреляли Новопетровку (южнее Кривого Рога), что свидетельствует о том, что украинские войска вошли в город, несмотря на предварительные заявления РФ об отражении атак", — подытожили в Институте изучения войны. Напомним, ВСУ нанесли удар по пункту управления врага в Херсоне. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.