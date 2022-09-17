Украинские военные в течение 16 сентября отразили 2 попытки штурма российских кафиров на юге. В то же время ВСУ нанесли удар по пункту управления врага в Херсоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Отмечается, что захватчики время от времени решаются на бесшабашные попытки улучшить свое тактическое положение. Так, дважды в течение боевого дня противник попытался произвести штурмовые действия по направлениям: Правдино – Степная Долина; Архангельское – Ивановка. В обоих случаях, несмотря на поддержку танка Т-72 и БМП-2, россияне успеха не имели и, понеся потери, отступили. ВСУ поразили пункт управления врага в Херсоне В ОК "Юг" также информируют, что нашей авиацией нанесено 15 ударов по расположению врага, а ракетно-артиллерийскими подразделениями — выполнено 250 огневых задач, в том числе: районах сосредоточения живой силы и техники вблизи Старой Збурьевки; пункта управления, непосредственно в Херсоне; станции радиоэлектронной борьбы в Новой Каховке; альтернативной понтонной переправе вблизи Садового. В результате атак украинских воинов Россия потеряла 33 солдата, 2 танка, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 120-мм мобильный миномет и 9 единиц авто-бронетехники. Напомним, аналитики ISW считают, что Украина в начале сентября переломила ход войны. Однако боевые действия могут затянуться до 2023 года. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.