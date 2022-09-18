18 сентября 2022 года православная церковь отмечает Захарию и Елизавету. Читайте в материале Styler обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины. По преданию, Елизавета первая предсказала своей двоюродной сестре Марии рождение Спасителя. Поэтому в народе день памяти отцов Иоанна Крестителя считался подходящим для предсказаний и гадания. Девушки обычно гадали на жениха, пытаясь узнать свою судьбу. На Захарию и Елизавету было также принято выгонять березовыми вениками кумоху или лихорадку. Главные приметы этого дня К восходу солнца облака красные – к ветру и дождю. Луковицы овощей и цветов имеют тонкую кожуру – до мягкой зимы. Пчелы осенью плотнее лет воском залепляют – на холодную зиму, оставляют его открытым – до теплой зимы. Листья рябины пожелтели – зима будет ранней и холодной. В лесу много рябины – осень будет дождливая, а мало – сухая. Облака, завораживающие небо, после долгой непогоды восходят как пеленой – к сухой и ясной погоде. Что нельзя делать в этот день В этот день нельзя стирать, однако другие дела по хозяйству необходимо сделать идеально. Запрещено 18 сентября ссориться и давать обещания сегодня не рекомендуется. Нельзя в этот день признаваться или предлагать избраннику какие-либо изменения. Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Федор, Теодор, Максим, Захар, Ефим, Давид, Глеб, Афанасий, Алексей, Александр, Авдий, Раиса, Ираида и Елизавета. Смотрите также календарь праздников на октябрь 2022 года. Кстати, наступает ретроградный Меркурий, что он может принести с собой.