Оккупанты ведут бессмысленные наступательные операции возле Донецка и Бахмута вместо того, чтобы сосредоточиться на обороне от украинских контрнаступлений, прогресс которых продолжается. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). "Российские войска продолжают атаковать Бахмут и разные села вблизи Донецка, имеющие эмоциональное значение для провоенных жителей так называемой "ДНР" и ничего больше", — отметили аналитики. В ISW указывают, что оккупанты направляют на эти усилия резервы, которые итак ограничены, когда в то же время есть более уязвимые российские оборонные линии, которые были наспех возведены вдоль реки Оскол на востоке Харьковской области. "Россияне не могут надеяться на достаточно масштабные успехи в районе Бахмута или Донецка, чтобы сорвать украинские контрнаступления, и, похоже, продолжают почти все автоматизированные усилия по закреплению в Донецкой области, которые все больше отрываются от общих реалий театра боевых действий", — отмечают специалисты. Кроме этого, в Институте изучения войны рассказали, что несостоятельность оккупантов перебросить масштабные подкрепления к востоку Харьковской и Луганской областей, оставляет большую часть захваченной РФ северо-восточной территории Украины крайне уязвимой к дальнейшим контрнаступлениям ВСУ. Напомним, в ISW утверждают, что украинские защитники расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец. ВСУ могут оцепить российские войска, которые содержатся вокруг Лимана. К слову, президент Владимир Зеленский заверил, что в Вооруженных силах Украины есть продуманные военные операции на всей территории нашего государства. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.