Ракетные удары по ЗАЭС, Харьковской ТЭЦ, гидросооружениям в Кривом Роге – это прямой терроризм со стороны России и ее руководства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Генерального управления разведки Андрея Юсова, сделанное в эфире телеканала "Эспрессо". Он отметил, что заявления Путина – это важный аспект, потому что неотъемлемой составляющей террористической организации является взятие на себя ответственности за совершенное преступление. "Путин как лидер террористического государства подтвердил на весь мир свой статус и сказал, что Россия целенаправленно бьет по объектам критической инфраструктуры, по энергетической инфраструктуре, по гражданским объектам. Чтобы накануне зимы оставить миллионы людей без света, без тепла, без транспортного сообщения, чтобы уничтожить возможность функционирования гражданской инфраструктуры Украины", — подчеркнул Юсов. РФ давно не имеет должного высокоточного оружия Представитель ГУР подчеркнул, что у России давно нет должного количества высокоточного оружия. Агрессор стреляет по Украине ракетами класса "Х". "Это устаревшие советские ракеты, в большинстве своем уничтожающие гражданскую инфраструктуру, как и комплексы С-300, которые должны работать как система ПВО, но используются по наземным целям. Оборонительным целям они почти не вредят, а гражданскую инфраструктуру уничтожают", — добавил разведчик. Напомним, Путин назвал "предупреждением" недавние ракетные удары по Украине. Тем самым он признал атаки РФ на гражданские объекты и критическую инфраструктуру. К слову, премьер-министр Индии Нарендра Моди выругал президента России, заявив ему, что сейчас не время для войны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.