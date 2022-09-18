Активный циклон сегодня, 18 сентября, будет формировать погоду в Украине. Поэтому ожидается дождь по всей стране, шквалы, а на западе выпадет мокрый снег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в стране будет облачно и дождливо. Ночью на Закарпатье и Прикарпатье, а днем в западных, северных и местами центральных областях значительные дожди. Между тем , в Карпатах ожидается сильный дождь, на высокогорье с мокрым снегом, на остальной территории умеренные, днем в южной части небольшие дожди и грозы. Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +9+13 градусов, днем +13+20; на западе ночью +7+10, а днем +10+14 градусов; в восточных областях ночью +14+16 градусов, днем +25+28; на юге страны ночью +15+18, а днем +21+28 градусов; в центральных областях ночью +11+15 градусов, днем +14+20. Погода в Киеве Сегодня в столице облачно. Ночью умеренный, а днем сильный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Столбики термометров ночью покажут +9+11 градусов, а днем +15+17. Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Украине вплоть до мокрого снега в западной части. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.