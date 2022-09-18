Российские оккупанты в ночь на 18 сентября трижды ударили по Никопольскому району Днепропетровской области. Враг применил "Грады" и тяжелую артиллерию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко. "Никополь накрыли огнем дважды. Около полуночи туда прилетели почти 30 российских снарядов. Пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин — 26 и 82 лет", — отметил чиновник. Резниченко рассказал, что в городе повреждены несколько десятков многоэтажных и частных домов, автомобили, несколько хозяйственных сооружений, газоводы и линии электропередач. Кроме этого, произошло возгорание на местном рынке. Пожарным уже удалось потушить пожар. Задело также вражеским обстрелом и детский сад, несколько магазинов, парикмахерскую и здание местной администрации. "В Марганецкой общине обошлось без пострадавших. В других районах ночь была спокойной и в эту минуту тихо", — добавил глава ОВА. Напомним, российские оккупанты в течение 17 сентября нанесли удары по трем общинам Сумской области. В результате атак врага никто не пострадал. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.