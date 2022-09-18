Проводя контрнаступательную операцию в Харьковской области, Вооруженные силы Украины нанесли россиянам колоссальные потери в живой силе и технике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. По уточненной информации, при отступлении подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота ВС РФ потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники. Кроме того, 64 отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и освобожденными в результате отказа от участия в боевых действиях. Теперь технику бригады передают подразделениям пограничной службы ФСБ России, а воинскую часть готовят к расформированию. Напомним, Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники каждый день шаг за шагом вытесняют российских кафиров из нашей земли. Однако еще нужно время и усилия. Президент заверил, что у ВСУ есть продуманные военные операции на всей территории нашего государства. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.