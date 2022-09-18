Премьер-министр Индии Нарендра Моди выругал президента РФ Владимира Путина, заявив ему, что сейчас не время для войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN, обнародовавший выдержку из публичного разговора политиков во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. "Я знаю, что сегодняшняя эпоха – не эпоха войны, и мы много раз говорили с вами по телефону на тему, что демократия, дипломатия и диалог – это все вещи, которые касаются мира", – сказал глава индийского правительства. Моди подчеркнул, что у них с Путиными еще обязательно будет шанс обсудить возможность возвращения на путь мира. "Я также смогу понять вашу точку зрения", — добавил премьер Индии. Как пишет CNN, комментарии Моде опубликовали через день после того, как Путин признал, что у Китая также есть "вопросы и опасения" по поводу вторжения России в Украину. Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Путин сейчас представляет наибольшую угрозу для блока НАТО. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.