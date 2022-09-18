В Черном море сейчас находится одно российское судно-носитель "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 8 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Наши военные отметили, что шторм заставил врага минимизировать свою корабельную группировку до 6 единиц. Суда россиян укрываются вдоль южного побережья Крыма. "На боевом дежурстве оставлен один корабль-носитель 8 "Калибров" и 3 ВДК", — указали в ОК "Юг". Украинские воины подчеркнули, что угрозы вражеской активности никуда не исчезли, и призвали: без промедлений реагировать на сигналы об опасности; находиться в укрытиях до истечения тревоги; при целесообразности соблюдать правила двух стен. Напомним, ВСУ продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на Южнобужском направлении. Враг несет потери каждый день. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.