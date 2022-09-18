Гороскоп на сентябрь 2022 года рассказывает о трех знаках Зодиака, у которых совсем скоро могут возникнуть проблемы. Они могут столкнуться с непредсказуемым затруднением. Об этом пишет SantePlus. Близнецы Первый знак, который должен быть бдительным в сентябре, это Близнецы. Он станет мишенью завистников и недоброжелателей. На работе у них могут возникнуть непредсказуемые ситуации, к которым никто не готовился. Так же некоторые семейные отношения могут быть дестабилизированы, особенно с братом, сестрой или ребенком из-за лжи. Звезды рекомендуют им быть осторожными и обращать внимание на определенные изменения, поведение, которое может указывать на возможный обман в семье. Скорпион Скорпион – один из знаков, который будет выделяться в сентябре. Ему удалось добиться успехов на работе за короткое время, поэтому это вызовет зависть и соперничество с некоторыми коллегами. Также некоторые ошибки могут быть сделаны на работе, они повлекут за собой значительные потери денег. К тому же Скорпиону придется быть очень осторожным по поводу своих отношений в паре, на которые может напрямую повлиять кризис на работе. Переживая стресс и тревогу, этому знаку придется снова научиться контролировать свои эмоции, чтобы сделать романтику в отношениях. Рыбы Рыбы часто игнорируют определенные подсказки судьбы. Человек, имеющий для него значение, может обмануть его неожиданным образом. Тогда он будет винить себя и держать все эмоции в себе. Затем рыбы попытаются сделать перерыв и подвести итоги своей любовной жизни, ставшей предметом дискуссий. Таким образом, он сосредоточится на своей работе и добьется успеха. К счастью, к концу сентября Рыбы в конце концов найдут внутренний баланс и улучшат свое положение. Ранее мы предупреждали о ретроградном Меркурии в сентябре 2022 года. Также мы писали, кому из знаков Зодиака сентябрь принесет кардинальные изменения.