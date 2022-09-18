Украина обязательно вернется во все оккупированные Россией города, в частности, в Херсон и Бердянск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского. Глава государства отметил, что 17 сентября в нескольких наших городах должны отмечаться их дни. В частности, в Херсоне и Бердянске, которые пока остаются под контролем захватчиков. "Пока. Какие бы силы оккупанты ни тратили на них и что бы они там ни рассказывали, наш Херсон и наш Бердянск ни минуты не теряли своей украинской души, ни минуты не теряли веры в Украину. И ни минуты мы о них не забываем. и обязательно вернемся", — подчеркнул Зеленский. Харьковская область возвращается к жизни Президент также рассказал, что освобожденные районы Харьковской области возвращаются к жизни: доставляются продукты и лекарства; появляется энергообеспечение; привезены пенсии; возобновляется работа транспорта и железной дороги. "Настанет время — отстроим и все, что разрушили оккупанты. И будет день, когда я смогу сказать это о каждом нашем городе, который пока под оккупацией. И о Херсоне, и о Бердянске, и о Донецке, и о Луганске, и о Мариуполь. Конечно, и о Крыме. Украина вернется. Украина победит!" – добавил глава государства. Напомним, Зеленский заявил, что украинские защитники каждый день шаг за шагом вытесняют российских кафиров из нашей земли. Однако еще нужно время и усилия. Президент заверил, что у ВСУ есть продуманные военные операции на всей территории нашего государства. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.