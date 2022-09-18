В Киеве 18 сентября ожидается существенное ухудшение погодных условий. В городе был объявлен первый уровень опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В воскресенье, 18 сентября, в Киеве днем ожидается значительный дождь, гроза, порывы ветра 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый)", — отметили синоптики. В свою очередь в КГГА рассказали, что специалисты рекомендуют во время грозы: закрывать окна и не подходить к ним; не браться за металлическую входную дверь; в случае сильного ветра – держаться подальше от рекламных щитов и деревьев; не парковать автомобили вблизи объектов, мощные порывы могут завалить или вырвать из земли. Во время грозы на местах возможных подтоплений дорожной сети будет дежурить спецтехника КК "Киевавтодор". Также накануне проливные дожди во всех районах столицы гидрослужбы усилили работу по очистке коллекторов дождевой канализации, дождеприемных колодцев и решеток ливневостоков. В случае падения деревьев или веток, травмирования людей следует немедленно информировать экстренные службы. Напомним, погода в Украине 18 сентября ухудшится из-за активного циклона. Грозовые дожди с сильным ветром покроют страну, а на западе — ожидается мокрый снег. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.