Украинские защитники расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец. ВСУ могут оцепить российские войска, которые содержатся вокруг Лимана. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). "Дальнейшее украинское продвижение на восток вдоль северного берега Северского Донца может сделать позиции России вокруг Лимана непригодными и открыть подступы к Лисичанску и, наконец, к Северодонецку", — отметили аналитики. В ISW указывают, что силы РФ в Лимане все еще состоят в значительной степени из резервистов БАРС (резерва российской боевой армии) и остатков подразделений, разгромленных во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области. "Россияне, похоже, не направляют туда подкрепление из других мест", – добавили в Институте изучения войны. Напомним, Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники каждый день шаг за шагом вытесняют российских кафиров из нашей земли. Однако еще нужно время и усилия. Президент заверил, что у ВСУ есть продуманные военные операции на всей территории нашего государства. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.