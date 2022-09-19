Президент США Джо Байден заявил, что пандемия коронавируса в США завершилась. Он отметил, что проблемы с COVID-19 еще остаются, и власти работают над этим. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS. При этом он отметил, что работа по устранению последствий пандемии продолжается. "Пандемия закончилась. У нас все еще есть проблема с COVID. Мы еще много работаем над этим… но пандемия закончилась. Если вы заметили, никто не носит масок", – сказал Байден. В США за последнюю неделю выявляли около 60 тысяч заражений коронавирусом в сутки. Это вдвое меньше, чем в середине августа, но больше весной 2022 года. Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что смертность от COVID-19 в мире начала снова стремительно расти. Только за июль и август количество зарегистрированных случаев смерти увеличилось на 35%. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.