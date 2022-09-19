Гороскоп до конца 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, которым до конца года выпадет немало испытаний, переживаний и потерь. Астрологи дали советы, как выкрутиться и справиться с несогласиями. Об этом пишет SantePlus. Рак Для представителей этого знака Зодиаку будет тяжело пережить ретроградность Сатурна. Ввиду эмоционального обострения вам будет действительно трудно настроиться на работу. Для удачного противодействия космическим явлениям следует запастись терпением и позитивом. Учитывая риски переноса проблем с работы в личные отношения, старайтесь совершать обдуманные и взвешенные поступки в отношении второй половинки. Скорпион Для экспрессивных Скорпионов ретроградный Сатурн подарит возможность успокоиться и найти ответы на наболевшие вопросы. Это прекрасная возможность расставить все по полкам и навести порядок, как в делах, так и в отношениях с окружающими. Из-за нетипичного состояния Скорпионы могут отдалиться от основного рода занятия и открыть для себя новые горизонты. Главное направить свою энергию в воспроизводственном направлении, чтобы не потерять все сразу. Козерог Представителю этого знака тяжело покинуть зону комфорта. Изменения пугают его и дестабилизируют. Этому земному знаку трудно избавиться от своих привычек. В ближайшие месяцы Козерогам будет трудно сориентироваться на работе. Новые появляющиеся проекты, безусловно, увлекают его, но он не знает, как ими управлять. Из-за давления, которое он будет ощущать на работе, уроженец этого знака будет испытывать раздражительность, поэтому высокие риски повздорить с коллегами и родными. Раньше мы писали, кому из знаков Зодиака сентябрь принесет кардинальные изменения. Также астролог сделала предупреждение на сентябрь, рассказав обо всех знаковых событиях.