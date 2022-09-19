Погода в Украине в начале недели будет влажной, но дожди уже отступают. Осадки покроют только запад и север страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, в понедельник, 19 сентября, дожди покроют все западные регионы, а также Черниговскую и Сумскую области. На остальной территории будет сухая погода. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Не смотря на то, что осадки отступают, украинцам пока не стоит ждать потепления. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +6+9 градусов, днем +13+15; на западе ночью +5+8, а днем +11+15 градусов; в восточных областях ночью +9+13 градусов, днем +18+22; на юге страны ночью +9+13, а днем +18+22 градуса; в центральных областях ночью +7+10 градусов, днем +15+17. Погода в Киеве В столице и Киевской области сегодня будет сухо, но с переменной облачностью. Ветер юго-западный с порывами до 12 м/с. Температура ночью будет +7+9 градусов. Днем столбики термометров покажут до +13+15 градусов. Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на следующую рабочую неделю. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.