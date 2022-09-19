Утром 19 сентября российские войска нанесли еще один ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха. По предварительной информации, одна ракета попала в областной центр возле реки Днепр. Информация о пострадавших уточняется. Также враг совершил обстрел неподалеку от областного центра. Оккупанты попали в одно из сел Запорожского района. Пока что известно об одном пострадавшем. На местах работают соответствующие профильные службы. Напомним, ночью 19 сентября россияне ударили ракетами по объектам инфраструктуры Запорожья. Известно о 8 прилетах. В одном из районов отключился свет, энергоснабжение уже возобновлено. Ранее ночью взрывы прогремели в Николаеве. В то же время воздушная тревога была объявлена в Одессе и области. Кроме того, в соцсетях сообщали о взрывах в Никополе на Днепровщине, однако официальной информации пока нет. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.