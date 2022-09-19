Российские военные в западной части Херсонской области пытаются отступить на более защищенные позиции во время контролируемого отхода во избежание хаотического отступления, характерного для падения обороны под Харьковом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Несколько подразделений РФ упали на некоторых участках российской линии фронта, позволив украинцам продвинуться вперед в Херсонской области. Украинские силы, вероятно, вернут себе большую, если не всю западную часть Херсонской области в ближайшие недели, если они будут продолжать блокировать российские наземные линии связи и будут продолжать свое наступление, отмечают аналитики. На прошлой неделе российское командование приказало "не отступать" всем подразделениям, дислоцированным на Донбассе, требуя удерживать свои позиции вне зависимости от развития ситуации. Как отмечают в ISW, такой приказ говорит о том, что Россия не исключает скорейшего контрнаступления ВСУ в Донецкой области, а также не доверят боевым возможностям своих подразделений в этом направлении. Другие ключевые выводы аналитиков ISW Президент России Владимир Путин, похоже, все больше полагается на нерегулярные, плохо обученные добровольческие и прокси-подразделения, а не попытки восстановить поврежденные или уничтоженные обычные подразделения российских сухопутных войск. Формирование нерегулярных, наспех обученных подразделений мало придает боевой силы российским воюющим в Украине силам. Украинские силы продолжают укреплять позиции на восточном берегу реки Оскол на Харьковщине, несмотря на попытки России их сдержать. Российские войска понесли огромные потери в живой силе и технике в боях за восток Украины и особенно во время украинского контрнаступления на Харьков. Несколько российских бронетанковых и механизированных подразделений, вероятно, были фактически уничтожены. Напомним, что украинские военные уволили уже более 421 населенного пункта в Харьковской области. Украинским защитникам удалось форсировать реку Оскол. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.