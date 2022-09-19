России не удастся изменить политику США по поддержке Украины с помощью энергоносителей и шантажа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена в интервью CBS. Байден отметил, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться, пока в ней есть необходимость. Украинский народ платит очень высокую цену, и "мы будем с ними, пока им нужна наша помощь". "Мы в США в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще, особенно Россия, но он (президент РФ Владимир Путин – ред.) пытается этого достичь какого-то времени. У него не получится", – сказал президент. Байден также заявил, что развитие ситуации в Украине показало, что "Россия не имеет такой компетенции и возможностей, как думали многие", и Украина сейчас побеждает, однако ущерб, который наносит война Украине "вряд ли можно считать победой" Киева. Напомним, по словам Байдена, в случае применения ядерного или химического оружия в Украине Россию будут ожидать серьезные последствия. В то же время глава Кремля Владимир Путин и его окружение станут крупнейшими изгоями в мире. В Пентагоне ранее прогнозировали адекватную реакцию мирового сообщества по применению Россией химического или биологического оружия в Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram