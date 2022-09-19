ЕС не исключает введения санкций против российской платежной системы "Мир", если война в Украине не прекратится, заявил официальный представитель главы европейской дипломатии Петер Стано. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Известия". По его словам, этот вопрос обсуждается, но дискуссии "носят конфиденциальный характер". "Я не исключаю этого, какие-либо санкционные меры возможны", — сказал он. Представитель Жозепа Борреля прокомментировал сообщение СМИ о давлении США и ЕС на Турцию, чтобы оно прекращало уклонение России от санкций. Стано подчеркнул важность того, чтобы Анкара, которая является кандидатом на вступление в Евросоюз, согласовывала внешнюю политику с действиями Брюсселя. "Также важно, чтобы Турция не предлагала России решения для обхода действующих санкций ЕС. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией по этому поводу", — добавил он. Напомним, Соединенные Штаты и Евросоюз ужесточают давление на Турцию с целью прекращения уклонения от российских санкций на фоне опасений, что банковский сектор страны является потенциальным "черным ходом" для незаконных финансов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.