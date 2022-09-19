Депутат парламента Швейцарии, член комитета по иностранным делам Николас Вальдер, комментируя вопрос избирательного отключения российских банков от системы SWIFT (сегодня отключены только 7 банков) заявил, что от системы должны быть отключены все российские банки, а санкции в целом усилены.

Соответствующее заявление швейцарский политик сделал в интервью Guildhall.

«Абсолютно (ответ на вопрос о поддержке отключения всей банковской системы РФ — ред.). Я считаю, что мы должны прибегнуть к более жестким мерам, более жестким санкциям», — заявил Николас Вальдер.

«Проблема в том, что Швейцария может поддерживать только те санкции, которые принимает ООН, ОБСЕ или наши ближайшие партнеры, то есть ЕС. Мы можем только присоединится к санкциям ЕС, не имея возможности вводить их самостоятельно. Если банк не в листе ЕС, мы не можем наложить на него санкции, хоть и пытались внести изменения в свое законодательство, но пока еще не внесли. Но да, я считаю, что мы должны расширить применяемые меры», — отметил парламентарий.

«(…) Я выступаю за расширение санкций, я считаю, что мы должны наложить санкции на все банки, на всех олигархов и я также поддерживаю запрет на выдачу виз всем россиянам в принципе, только если они не оппоненты режима», — подытожил швейцарский политик.

Отметим, что согласно данным исследования Центра оборонных реформ на сегодня от системы SWIFT отключены только семь российских банков из общего числа. Все остальные банки продолжают функционировать, используя SWIFT.