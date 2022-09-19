Вооруженные силы Украины в течение боевого дня на юге нанесли 11 авиационных ударов по врагу и выполнили 200 огневых задач. ВСУ поразили командные пункты кафиров и позиции ПВО. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Оперативного командования "Юг". Кроме того, удары нанесены по складам в Баштанском районе, а также по месту сосредоточения вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы, понтонной переправе на Херсонщине. Потери врага за сутки: 29 кафиров, 2 самоходных и 1 обычная 152 мм гаубица "Мста-С" "Мста-Б", командная машина управления истребительной авиацией БМП-3, 2 склада боеприпасов. В Черном море маневрирует 1 надводный ракетоноситель, держа наготове 8 "Калибров", его сопровождают 3 больших десантных корабля. Напомним, ВСУ продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на Южнобужском направлении. Враг несет потери каждый день. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.