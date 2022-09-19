Кто не любит жареные пирожки, особенно с картошкой? А что, как сделать тесто на основе картофельного отвара, в котором варились клубни для начинки. Рецептом поделилась кулинарка на YouTube-канале Смаколики Юли. Составляющие: 250 теплого картофельного отвара 1 ст. л. сахара без горки 0,5 ч. л. соли 3 ст. л. масла 7 г сухих дрожжей 1 яйцо 400-500 г муки Масло для жарки и смазки рук Для начинки: 500 г картофеля, соль, перец, зелень, по желанию поджаренный лук Пошаговое приготовление Добавьте в теплый отвар сахар, соль, растительное масло, яйцо, перемешайте. Добавьте дрожжи и снова тщательно перемешайте. Постепенно всыпайте муку и замешивайте. Вымесите тесто руками до однородности, добавляя масло в руки и тесто. Оставьте в теплом месте в час. Обомните тесто, сделайте из него колбаску. Отщипывайте по кусочку для будущих пирожков. Добавляйте начинку, лепите пирожки и обжаривайте на разогретой с маслом сковороде. Раньше мы писали о рецепте яблочного пирога, который ищут все. Также сообщалось, как приготовить торт, который будет вкуснее Наполеона в разы.