Бельгия намерена направить в Украину больше оружия и активизировать усилия по разминированию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. В понедельник он провел встречу с главой МИД Бельгии Хаджей Лахбибом. Кулеба проинформировал его о Киевском соглашении по безопасности. "Мы также договорились, что Россия должна быть привлечена к ответственности за преступление агрессии против Украины", – заявил он.

Met with my Belgian counterpart @ХаджаЛахбиб. Belgium является набором к двум более рукам в Украине и стремятся к возвращению. Я приобрел международный министер Lahbib на Kyiv Security Compact. We also agreed that Russia должна быть поставлена аккумулятором для ликвидации агрессии на Украине. pic.twitter.com/gxYdVrTSG3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 19, 2022 Напомним, что Бельгия выделяла 8 млн евро на невоенные нужды Вооруженных сил Украины. Также Бельгия планировала закупить до 30 новых вертолетов из-за войны в Украине. Ранее девять стран ЕС перестали оформлять туристические визы для россиян. Среди них Бельгия.