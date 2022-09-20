Сегодня днем почти вся территория Украины зальют дожди. В Николаевской области ожидается гроза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Ночью в большинстве областей Правобережья ожидаются осадки. Днем в Украине, кроме юго-востока, временами дождь, а в Николаевской области будет гроза. В западных областях ночью и утром местами туман. На высокогорье Карпат ожидается дождь с мокрым снегом. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в центральных областях – 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +5+9 градусов, днем +11+15; на западе ночью +4+7, а днем +10+14 градусов; в восточных областях ночью +6+9 градусов, днем +16+20; на юге страны ночью +10+14, а днем +16+21 градусов; в центральных областях ночью +6+9 градусов, днем +12+15. Погода в Киеве Сегодня в столице облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура ночью +6+8 градусов, а днем +11+13. Напомним, сегодня в горах Карпат намело до 40 см снега, а температура опустилась до -3 градусов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.