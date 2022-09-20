19 сентября в Киеве команда Центра оборонных реформ презентовала доклад «Основные способы противодействия санкциям, которые используются правительством РФ для минимизации негативных экономических последствий», сообщает Guildhall.

Авторы доклада отмечают, что вопреки тому, что санкции экономического и политического характера являются одним из основных инструментов, применяемых международным сообществом для невоенного влияния на государства, нарушающие международный правопорядок, за период многолетней практики их применения подсанкционными государствами наработаны различные механизмы минимизации негативного влияния применения санкций.

Так, согласно докладу, правительство РФ уже активно применяет ряд мер противодействия санкциям, введенных странами G7, Европейским Союзом и другими мировыми государствами за неспровоцированное военное нападение на Украину, в частности: легализация и налаживание «параллельного импорта» через государства-члены ЕАЭС и другие «дружественные» страны, финансовые операции в обход глобальной банковской системы, скрытый экспорт через манипуляцию во время транспортировки товаров, частичное принятие блокирующего законодательства, использование посредников и другие.

В докладе проанализирован опыт противодействия санкциям со стороны таких государств как Исламская республика Иран и Корейская народно-демократическая республика.

В целях минимизации результатов мероприятий по противодействию санкционному давлению со стороны РФ и российского бизнеса, авторы исследования предлагают наладить системную работу по таким направлениям: создать международную группу по обнаружению и противодействию обходу санкций со стороны РФ, в состав которой должны войти представители спецслужб и уполномоченных государственных органов, которые применили санкции против РФ. Содействовать нормативному закреплению предложений Европейской комиссии о признании нарушений санкционного режима преступлением на уровне ЕС и в национальном законодательстве государств-членов ЕС. Расширить практику применения вторичных санкций в отношении компаний, нарушающих санкционный режим и другие.Украинская версия доклада:

English version:

Напомним, ранее депутат парламента Швейцарии, член комитета по иностранным делам Николс Вальдер, комментируя вопрос избирательного отключения российских банков от системы SWIFT (сегодня отключены только 7 банков) заявил, что от системы должы быть отключены все российские банки, а санкции в целом усилены.

