Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украине и России удалось достичь договоренности об обмене 200 военнопленных Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PBS. Президент Турции считает, что благодаря этому "будет сделан значительный шаг вперед". "По договоренности сторон будут обменены 200 заложников", – заявил он. Кроме того, по его мнению, после войны все захваченные земли Россией должны вернуть. "Захваченные земли будут возвращены Украине", — сказал Эрдоган. Также он отметил, что ни одно "вторжение не может быть оправдано". Напомним, ранее в Украине был создан государственный проект "Хочу жить", чтобы помочь российским военным сдаться в плен ВСУ. Кроме того, президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине российских пленников меньше, чем в России. Добавим, что Зеленский заявлял, что согласится на транзит аммиака из РФ только в обмен на пленников. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.