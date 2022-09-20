20 сентября 2022 года в церкви чтят память мученика Созонта и преподобного Луки Глубокореченского. В народе праздник называют Лука, Луков день, Луковицей, Созонтом. Есть этот день особые традиции, приметы и запреты. Какие именно читайте ниже в материале Styler. Именины сегодня празднуют: Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан. Традиции 20 сентября, что нужно сделать Раньше с этого дня начинали убирать лук на полях и огородах. Овощ несли на продажу на базары, плели из него косы и подвешивали к потолку для хранения. По луку определяли погоду на предстоящую зиму. Если шелуха много – будет морозной. Лук не готовили, пока весь сбор не соберут. Лузги лука сжигать в этот день нельзя. Из овоща делали оберег: вязку лука подвешивали в комнате, где спали дети, чтобы защитить их от болезней. Когда лук уже собрали, его давали попробовать всем членам семьи. Считалось, что можно укрепить здоровье и защититься в сезон холодов от болезней. Что нельзя делать в Луков день Дарить куклы маленьким девочкам – это к бесплодию в будущем. Свататься, признаваться в любви, играть свадьбу, ведь такие отношения могут быть быстротечны, а брак – недолговечен. Проводить любые финансовые сделки – можно привлечь неприятности. Избегать блюд с луком – чем больше съедите овощи, тем здоровее, крепче и счастливее будете круглый год. Также нежелательно употреблять алкоголь, ссориться, ругаться и проводить важные операции. Приметы на Луки На луке много шелухи – зима будет очень холодной. Вороны каркают – к проливному дождю. Если в небе плывут белые облака – жди непогоды уже скоро. Если кошки и собаки весь день прячутся в тепло – до сильных дождей. Многие еловые шишки упали на землю — скоро ударят морозы. Раньше мы писали, когда праздновать Рождество Богородицы, или Вторую Пречистую, что можно и нельзя делать. Также читайте, когда День осеннего равноденствия и что нужно успеть сделать обязательно.