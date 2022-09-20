Киев, 20 сентября 2022 года, McDonald’s начинает поэтапное возобновление работы в Украине, открывая первые три ресторана в Киеве. Получить заказ можно только через услугу McDelivery, эксклюзивно обеспечивающую Glovo.

Сначала доставка заработает в трех ресторанах Киева – по проспекту Бажана, 3в, на ул. Гришко, 7 и на проспекте Гагарина, 2а. Приблизительно через неделю в городе возобновят работу еще семь заведений, а впоследствии будут открываться остальные рестораны в столице и других городах на Западе страны. До начала октября возможность сделать заказ будет исключительно через сервис Glovo. В других городах запуск также начнется с доставки.

Заказать блюда можно на сайте или через приложение Glovo на Android и iOS.

С сервисов доставки Glovo первыми начали сотрудничество с сетью ресторанов McDonald’s в Украине еще в 2018 году. Поэтому сегодня мы особенно рады нашему сотрудничеству в возобновлении работы ресторанов и готовы вместе удовлетворять ожидания пользователей, предлагая скорую доставку любимой миллионами украинцев пищи”, — комментирует Евгений Тришин, генеральный менеджер Glovo в Украине.

Курьеры Glovo будут доставлять заказы из ресторанов с 9:00 утра до 9:00 вечера каждый день. Доставка Glovo будет производиться из всех открытых ресторанов McDonald’s. Узнать о возобновлении работы заведений и радиусах доставки через Glovo можно из официальных источников информации McDonald’s в Украине: на сайте и в мобильном приложении McDonald’s.

О компании Glovo

Glovo – это технологическая платформа, позволяющая приобрести, доставить, передать любой предмет или продукт в пределах города. Компания, основанная в Барселоне, сегодня работает более чем в 1500 городах в 25 странах мира на трех континентах — Европе, Центральной Азии, Африке. Ежемесячно во всем мире заказы на платформе Glovo доставляют более 75 тысяч курьеров, а количество ассоциированных партнеров достигает 150 тысяч.

В Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 года и до полномасштабного вторжения России был представлен в 39 городах. В настоящее время сервис работает в 38 городах.